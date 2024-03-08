Icardi'den 8 Mart imajı: Saçlarını pembeye boyattı

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pembeye boyattı. Yıldız futbolcu eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Galatasaray'ın sarı saçlı futbolcusu Mauro Icardi, Instagram'dan yeni imajını paylaştı.

Sarı saçları ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan yıldız futbolcu Icardi, saçlarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pembeye boyattı.

Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını yayınlayan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına" yazdı.

Icardi'nin pembeye boyattığı saçları, kısa sürede sosyal medyanın gündem oldu.