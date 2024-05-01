Icardi Süper Lig’de Dzeko’yu solladı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin 34. haftada 21 golle öne geçtiği ‘‘gol krallığı’’ yarışında, 20 golle ikinci sırada yer alan Fenerbahçeli Edin Dzeko, son iki haftayı suskun tamamladı.

Spor Servisi

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken golcülerin yarışı da kıyasıya devam ediyor. Şampiyonluk yarışında 93 puanla zirvede bulunan Galatasaray’ı, 89 puanla Fenerbahçe takip ederken gol krallığı yarışında sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, 34. hafta itibarıyla 21 golle, Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun (20) önüne geçti. Icardi son 6 maçta 7 kez golle buluştu.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Ligde 34. haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren Icardi, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis’i yakaladı.

DZEKO DURDU

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, ligde son iki haftada golle buluşamadı. Son golünü 32. haftada Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ettiği maçta atan Dzeko, ardından 33. haftada Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadeleyi boş geçti. Ligin 34. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 11'de yer almayan Dzeko, bu sezon ilk kez bir lig maçına yedek başladı. Derbide 73. dakikadan itibaren oynama şansı bulan Dzeko, oynadığı sürede gole ulaşamadı. Edin Dzeko’nun Süper Lig’de forma giydiği 33 maçta 20 golü var.

MANAJ 18 GOLDE

Süper Lig’de 48 puan ve averajla 9. sırada yer alan Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj, özellikle ligin ikinci yarısında çıkışa geçerek 29 maçta 18 gole ulaştı. Manaj, forma giydiği son 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırdı. TAKİPTEKİLER Öte yandan, Icardi-Dzeko-Manaj üçlüsüne en yakın isimler 15 golle Pendikspor’dan Mame Thiam, 14’er golle de Antalyaspor’dan Adam Buksa, Kasımpaşa’dan Aytaç Kara, Başakşehir'den Krzysztof Piatek.

BATSHUAYI’DEN 51 DAKİKADA BİR GOL GELDİ

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Belçikalı golcü futbolcusu Michy Batshuayi, bu sezon 40 maçta forma giydi. Toplamda 23 kez rakip fileleri havalandıran Belçikalı yıldız, 3 defa da arkadaşlarına gol pası verdi.

Fotoğraf: Depo Photos

Süper Lig’de 500 dakika ve üstü süre bulan futbolcular arasında en iyi ortalamayı Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi yakaladı. Bu sezon genel olarak yedekten oyuna giren Batshuayi, 24 müsabakada forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 564 dakika süre alan tecrübeli santrfor, 11 kez fileleri havalandırdı. Batshuayi, 51 dakikada bir gol atarak bu alanda zirvede yer aldı.