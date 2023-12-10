İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Zonguldak'taki heyelanlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlara ilişkin, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor" dedi.

Zonguldak’ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı.

Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

İKİNCİ HEYELANDA KURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama- kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci heyelan meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama- kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi.



Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 21 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI

Zonguldak’ta meydana gelen heyelanla ilgili AFAD Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 personelin göçük altında kaldığı ve kurtarılarak hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Göçük altında kalan anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışmalarına, madenci, itfaiye ve 112 ekiplerinin katıldığının belirtildiği açıklamada, "Arama- kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dileriz. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden Arama- Kurtarma Personelimiz, araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

📍Zonguldak



9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında, Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür.



▪️ Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, çalışmalarda #AFAD, @jandarma, madenci,… — AFAD (@AFADBaskanlik) December 9, 2023

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Zonguldak'ta meydana gelen heyelanlara ilişkin açıklama yaptı.

Karaloğlu, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var" dedi.

Karaloğlu, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Zonguldak'ta aynı bölgede meydana gelen iki heyelanla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra açıklama yapan Karaloğlu, saat 19.53 civarında Zonguldak merkez ilçesi Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldiğini, heyelan nedeniyle tek katlı bir evin yıkıldığını ve Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) göçük altında kaldığını söyledi.

Bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getiren Karaloğlu, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var" diye konuştu.

Karaloğlu, arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili, "Şu anda arama kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra saat 08.00'dan sonra yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz" dedi.

RİSK ALTINDA OLAN 14 EV TAHLİYE EDİLDİ

Karaloğlu, Zonguldak bölgesinde 48 saattir yağmurun aralıksız devam ettiğini, metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden öğrendiklerini aktardı.

Arama- kurtarma çalışmalarına ara verildiğini, sabah yeniden başlanacağını belirten Bakan Yardımcısı Karaoğlu, "Şu anda arama- kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra yeniden arama- kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz. 48 saattir, Zonguldak bölgesinde aralıksız yağmurun yağdığını ve metrekareye şu ana kadar 87 kilogram, yağmur yağdığını söylemek isterim. İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama- kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve bu 2 vatandaşımız Perihan Çakar ve Sait Çakar o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evde vatandaşımız çıkartıldı. Vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlanmıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz ile arama faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

Karaloğlu, ilk heyelanın altında kalanların yerinin tespitine yönelik soru üzerine, "İkinci heyelan olduğunda aslında birinin arkadaşlar yerini tespit etmişlerdi. Onu çıkarmak üzere zaten mücadele ederken ikinci heyelan oluştu. Birinin yerini biliyoruz gibi. İkinci heyelanda da yerinin çok değiştiğini varsaymıyor arkadaşlar. Ama ikinci vatandaşımızın yeriyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok" dedi.