İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Yorgun mermi 120 can aldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 yıl içinde 120 yurttaşın yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye'de son beş yılda 120 yurttaşın yorgun mermi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda artış gösteren yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölüm olaylarını, İçişleri Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer’in önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda meydana gelen asayiş olaylarında 120 yurttaşın hayatını kaybettiğini, 6571 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıkladı.

CHP'li Ömer Fethi Gürer ise son yıllarda Türkiye'de silahlanma oranında ciddi bir artış gözlendiğini belirtti.

"BİREYSEL SİLAHLANMA ORANI SÜREKLİ ARTIYOR”

Gürer, düğün, nişan, sünnet törenleri ile asker eğlencelerinde havaya rastgele ateş açılması sonucu çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiğine değinen Gürer, ayrıca yorgun mermi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısının da her yıl artığına dikkat çekti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her önüne gelen silah ruhsatı verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şunları söyledi:

“Bu ülkede ruhsatlı silah furyası esti bir ara, her önüne gelene ruhsat verdiniz. Yani güvenlik kuvvetleri varken, jandarması, polisi varken niye bu kadar ruhsatlı silah herkese verildi. O yetmedi, silahsız bir yığın insan da tabanca taşıyor, ateşli silah taşıyor. Soruyorum, bize yazılı olarak bildirirseniz memnun olurum, örneğin ne kadar ruhsatsız silah yakaladınız on ayda? Acaba mevcutta ruhsat verilene oranı ne; bunları da bilelim. Düğüne gidiyor adam, ateş ediyor, yanındaki insanı öldürüyor; anlamsızca biçimde yaşanan bir olay. Bugün mermi de ucuz değil ama bazı adamların gelir düzeyi demek ki dengeli, onu bunu vurup duruyorlar."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu soruların yanıtlanmasını istedi: