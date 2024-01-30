İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anlattı: Kilise saldırısının detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Saldırganlar kiliseye 7.65’lik tabancalarla giriyor. Allah’tan iki silah da tutukluk yapmış. Yerde üç kovan bulundu” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin öldüğü silahlı saldırı hakkında bilinen bazı detayları anlattı.

Yerlikaya, operasyonlardaki gözaltılara dikkati çekerek, ifadelerin tamamlanmasının ardından ayrıntıların netleşeceğini söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Bakan Yerlikaya, “DEAŞ’ın saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler. Bu saldırıda amaçları neydi?” sorusuna “Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz” diye yanıt verdi.

Silahların tutukluk yapmış olmasının belki de hedeflerine ulaşmalarını engellediğini belirten Yelikaya, bu sorunun ayrıntılı yanıtının ifadelerin ve çalışmaların sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

Ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak’ın hedef olup olmadığı sorusuna da yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre Başkonsolos’un hedef olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, “Polonya Başkonsolosu’nun düzenli bir şekilde İstanbul’da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan’a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?” diye konuştu.

Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanması hakkında da, “Araç 2022 tarihinde Avrupa’dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı” bilgisini aktardı.

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