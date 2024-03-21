İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın seçim propagandası devam ediyor: Cumhur İttifakı adayı için sahada!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy toplamak için esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhur İttifakı'na oy toplamak için sahaya inerek, seçim propagandası yaptı.

Yerlikaya, İstanbul'un Silivri ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy toplamak için esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Silivri'de esnaf ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı, yurttaşlardan Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkanı Adayı Volkan Yılmaz için oy istedi.

Yerlikaya, yaklaşık 2 hafta önce de Konya'da katıldığı bir programda yurttaşlarda AKP için oy istemişti.

Yerlikaya, esnaf ziyaretine ilişkin görüntüleri ise sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şunları ifadeleri kullandı:

"İstanbul’umuzun incisi Silivri’de kıymetli esnaf kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla, büyüklerimizle, gençlerimizle bir araya geldik, hatıra fotoğrafları çektirdik. Yıldızı her geçen gün parlayan Silivri’mizin Belediye Başkanı ve 31 Mart’ta Cumhur İttifakımızın Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz kardeşimizle birlikle ilçemizin sokaklarını, caddelerini gezdik. Tarihi yapılarıyla, müzeleriyle, heyecanı ve coşkusuyla Silivri, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına büyük güç katıyor, inanıyorum ki katmaya da devam edecek. Silivrili hemşehrilerime gösterdikleri yakın ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum.