İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri başımızın belası bunlar. Geldiğimiz ilk günden itibaren bunlarla mücadele ediyoruz. Bakın 5 bin 881 operasyon, 3 bin 413'ünü tutukladık. Bunların cezalarının aldırdık. 5 yıldan başlıyor. Bu işi yaparken kullandığı araçlara da el koyuyoruz. Artık Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısında İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini anlattı. Yerlikaya, "Artık Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı" iddiasında bulundu.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 1088 operasyonda 7 bin 228 şüphelinin gözaltına alındığını zanlılardan 2 bin 606'sının tutuklandığını 1527'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

En son İstanbul'da gerçekleşen "Mahzer-7 Operasyonu"nda örgüt elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da aralarında olduğu 27 zanlının gözaltına alındığını anımsatan Yerlikaya, "400 bin organize suç çetesi çökertilmiştir. Bunların tamamı bitinceye kadar azimle, kararlılıkla çalışacağız" ifadesini kullandı.

"ARTIK TÜRKİYE GÖÇE TRANSİT HEDEF OLMAKTAN ÇIKTI"

Yerlikaya, Türkiye’de 4 milyon 517 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti. Göçmen kaçaklığı ile kararlılıkla mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyen Yerlikaya, "Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri başımızın belası bunlar. Geldiğimiz ilk günden itibaren bunlarla mücadele ediyoruz. Bakın 5 bin 881 operasyon, 3 bin 413'ünü tutukladık. Bunların cezalarının aldırdık. 5 yıldan başlıyor. Bu işi yaparken kullandığı araçlara da el koyuyoruz. Artık Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı" diye konuştu.