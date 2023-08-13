"İçişleri Bakanı çöken yolla ilgili sözünü yerine getirmedi"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük’te sel felaketinde çöken Şeker Kanyonu yoluna ilişkin “Sel felaketinden sonra Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti burayı ziyarete geldi ve durumu da gördüler. Burada da söz vermişler, bir an önce bu yolu ulaşıma açacaklarına dair ama geldik ve gördük ki tık yok. Yol kapalı, açık değil. Bu kabul edilemez” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük’te sel felaketinde çöken Şeker Kanyonu yoluna ilişkin “Sel felaketinden sonra Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti burayı ziyarete geldi ve durumu da gördüler. Burada da söz vermişler, bir an önce bu yolu ulaşıma açacaklarına dair ama geldik ve gördük ki tık yok. Yol kapalı, açık değil. Bu kabul edilemez” dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, seçim bölgesi Karabük Yenice’de sel felaketinde göçerek ulaşıma kapanan Şeker Kanyonu yolunda açıklama yaptı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle turizmin ve orman köylüsünün etkilendiğini kaydeden Akay, şunları söyledi:

“Sel felaketinden sonra Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti burayı ziyarete geldi ve durumu da gördüler. Burada da söz vermişler, bir an önce bu yolu ulaşıma açacaklarına dair ama geldik ve gördük ki tık yok. Yol kapalı, açık değil. Bu kabul edilemez. Yetkilileri uyarıyoruz, bu yolu ulaşıma açsınlar” dedi.

Yazıköy Orman Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Şaban Karakaş ise “Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen sel felaketinden dolayı, bu yol aynı zamanda orman bölgelerine nakliyat yaptığımızda kullandığımız yol. Bir an evvel yetkililerden çalışma yaparak, buranın üretime açılmasını istiyoruz. Orman köylülerimiz çok mağdur durumda. Biz 2 aydır para alamadık. Çok mağdur durumdalar şu anda. Yetkililerden bir an önce bu olaya çözüm bulmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Karataş, hasarın büyüklüğünü de aktardı.