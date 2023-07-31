İçişleri Bakanı: Esenyurt cinayetindeki 4 şüphelinin tamamı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki cinayetle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "(Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki cinayetle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "(Esenyurt'taki iş yeri saldırısı) İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." dedi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden saldırganların biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurmuştu.