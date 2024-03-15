İçişleri bakanı ile emniyet müdürü seçim çalışmalarında

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın 13 Mart’taki ziyaretinden sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP’nin yeniden aday gösterdiği Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın seçim çalışmalarına katıldı.

AKP’nin seçim çalışmalarına bakanların yanı sıra kamu kurumu çalışanlarını dahil etmesi sürüyor.

Bunların bir örneği de 13 Mart’ta AKP’li aday Haydar Ali Yıldız’la birlikte esnaf ziyareti yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın ziyareti oldu. Yıldız'la esnafa seslenen Aktaş, yaptığı konuşmada Kulaksız Polis Merkezi’nin AKP’li belediye başkanının desteğiyle açıldığını söyledi. Aktaş’ın bu ziyareti İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın @ZaferAktas3310 , Kulaksız Polis Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaptanpaşa ve Karaköy mahallelerinde vatandaşla bir araya gelerek mahallelerin genel asayiş durumunu denetledi. Kasımpaşa uygulama noktası ve Karaköy Polis Merkezini ziyaret… pic.twitter.com/YtSkmKV1qT — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) March 14, 2024

Aktaş’tan 1 gün sonra dün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AKP’li Yıldız’ı ve Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçim çalışması yaptı. Bir çay ocağında Yıldız’la birlikte sakinlere seslenen Yerlikaya, Cumhur İttifakı adaylarına oy istedi. Yerlikaya, buradaki konuşmasında şunları söyledi: "(Cumhur İttifakı) Bakın bizim hesabi değil hasbi bir ittifakımız var. Allah nazardan saklasın. Liderlerimiz, 'Biz biriz, diriyiz, iriyiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz.' diyor ve 85 milyonu biz kucaklıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için Türkiye Yüzyılı için ne yapıyoruz? Gece gündüz demeden, Allah'ın izniyle canla başla çalışıyoruz."