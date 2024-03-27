İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: 'Alevler' organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı göçmen kaçakçılığı 'Alevler' Organize suç örgütünin çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-21' operasyonunda, 'Alevler' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütün elebaşı Süleyman Alev de dahil olmak üzere 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" diyen Yerlikaya, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu" bilgilerini paylaştı.

Yerlikaya, "Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.