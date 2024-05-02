İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bir suç örgütü daha çökertildi, 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-36' operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 42 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen "MAHZEN-36" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya Semed Ötünç liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini, örgütün elebaşı da dahil olmak üzere toplam 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.