İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’na ziyaret
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.
HÜDAPAR'ın resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın parti Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM'deki makam odasında ziyaret ettiği duyuruldu.
HÜDAPAR'dan yapılan paylaşım şöyle:
"İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM’deki makam odasında nezaket ziyaretinde bulundular."
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