İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan operasyon açıklaması: Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul, İnegöl, Diyarbakır ve Antep'te 8 kişinin gözaltına alındığını ve çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Antep'te ise 8 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl’de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: operasyonlarımız artarak devam edecek. zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda, 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarımızca Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) finans kaynaklarını engellemek amacıyla Lice kırsalında ve Gaziantep’te Narkogüç operasyonları düzenlendi.

2 ton 650 kilo esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve121 kg skunk (Gaziantep) ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızı zehirlemelerine izin vermeyeceğiz."