İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yerel seçimlere ilişkin açıklama: 81 il valiliğine genelge gönderdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seçim güvenliği toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdik" dedi. Öte yandan Yerlikaya, 31 Mart Pazar günü, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi.

İstanbul'da AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum için oy isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin güvenlik toplantısında açıklamalarda bulundu.

81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderildiğini belirten Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi.

İllerde merkezler oluşturulduğunu anlatan Bakan Yerlikaya, her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

594 BİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, 31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini anlattı. Yerlikaya, “31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle; hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü tedbiri alıyoruz.

31 Mart Mahali Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi."

SEÇİM ÇALIŞMALARINDALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere bakanların AKP'nin seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. Bakanlara "Topunuz gelin ne olacak!" diyen İmamoğlu, Yerlikaya için "Talimat gelmiş ne yapsın, yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Üzülüyorum" dedi.