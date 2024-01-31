İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Liderliğini Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi” dedi.