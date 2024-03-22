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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümit Değirmenci’nin başında olduğu suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Güncel
  • 22.03.2024 09:38
  • Giriş: 22.03.2024 09:38
  • Güncelleme: 22.03.2024 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında Ümit Değirmenci’nin cezaevinden liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

40 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silah ticareti ve nitelikli yağma suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı. 

Yerlikaya operasyonlarda 4 av tüfeği, 23 adet ruhsatsız tabanca ile dövizin ele geçirildiğini belirtti.

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