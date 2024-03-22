İçişleri Bakanı Yerlikaya: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümit Değirmenci’nin başında olduğu suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında Ümit Değirmenci’nin cezaevinden liderliğini yaptığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
40 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, silah ticareti ve nitelikli yağma suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Yerlikaya operasyonlarda 4 av tüfeği, 23 adet ruhsatsız tabanca ile dövizin ele geçirildiğini belirtti.
İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 22, 2024
Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 4️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta… pic.twitter.com/uYXaHXFomb