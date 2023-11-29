İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.