İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.
Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 1️⃣5️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 3️⃣7️⃣şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 29, 2023
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/F8Kh0ag1gr