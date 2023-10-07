İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma açılmasına izin verdi

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı dahil 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik dahil 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

İddiaya göre, haziran ayında Adalar Belediyesi’ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı.

Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı, başta Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlamalarıyla 28 kişi hakkında soruşturma açılmasına izni verdi.