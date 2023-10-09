İçişleri Bakanlığı'ndan Reina saldırganlarına "Zararımızı karşılayın" davası

İstanbul Ortaköy’de 2017'nin yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamında hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine tazminat ödeyen İçişleri Bakanlığı, tazminatın saldırganlardan alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, 6 yıl önce İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamda hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine verilen 1 milyon 873 bin 915 lira 57 kuruşluk tazminatın saldırganlardan alınması için dava açtı.

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da 2017 yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırıda, 39 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov, "Anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saldırının planlayıcılarından olduğu ve Abdulkadir Masharipov’a yardım ettiği iddia edilen İlyas Mamaşaripov ise "Anayasaya ihlal etmeye yardım etme", ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçlarından 1452 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

FAİZİYLE BİRLİKTE İSTEDİLER

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Reina’daki katliamda hayatını kaybeden Koray Karakoç’un ailesine ödediği 1 milyon 873 bin 915 lira 57 kuruşun faiziyle birlikte ödenmesi için terör örgütü üyesi Masharipov ile Mamaşaripov’a yeni bir dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Hazine zarara uğramıştır. Davalılardan tazminat talep etmekteyiz” denildi.

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NE OLMUŞTU?

1 Ocak 2017'de saat 01.15'te Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında IŞİD mensubu Abdulkadir Masharipov silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 70 kişi ise yaralanmıştı. 1983 doğumlu Özbekistan vatandaşı saldırgan Masharipov, 17 Ocak’ta İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yakalanmıştı.