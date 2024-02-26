İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı: AKP'li belediyeden usulsüz arsa satışı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesinin AKP'li belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile belediyenin emlak istimlâk müdürlüğünde görevli yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

AKP'li belediye başkanı imar ve ihale işlemlerinde iş sahiplerinden haksız menfaat temin ettikleri, mülkiyeti belediyeye ait olan ve dönümü 6 ila 9 milyon lira arasında değişen mali değeri yüksek Bağcılar semtindeki imarlı ve ifrazlı arsaların hileli satışını yapmakla suçlanıyor.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır’a gönderilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren belediyeye gelir sağlamak amacıyla Bağlar Belediyesi'ne ait 12 farklı ada ve parselde arsa satışını yaptığını belirledi.

MEVZUATA UYDURMAK İÇİN SAHTE KAŞE YAPMIŞLAR

Kamuya ait arazilerin satışıyla ilgili yasa ve mevzuat gereğince o ilin mülki sınırlarında gayrı menkul danışmanlık hizmeti veren 4 büyük emlak firmasından fiyat tespiti yapılaması zorunlu kılınıyor.

4 firmadan alınan fiyat tespitinin ardından en düşük ile en yükseğin ortalaması bir fiyatla araziler satışa çıkarılıyor.

Bağlar belediyesine ait konut ve ticari imarlı arazilerin güncel mali değerinin 6-9 milyon lira arasında değiştiği için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde görevli yöneticilerin satışa çıkarılan arsaların fiyatını gerçek mali değerinin çok altında gösterebilmek için kentteki 4 büyük emlak firmasının kaşelerini matbaada yaptırdıkları, bu sahte kaşe ve imzalarla dönümü 9 milyon lira olan arsaların fiyatlamasını 4’te 1 fiyatlama üzerinden değer taktiri yaptıkları belirlendi.

Emlakçıların bilgileri ve rızaları dışında kaşeleri yaptırılarak sahte imzalarla sahte teklifler oluşturdukları tespit edildi.

İMZA VE KAŞELER BİZE AİT DEĞİL TEKLİF DE VERMEDİK

Soruşturmayı yürüten ve 12 dosyada hileli satış yapıldığını belirleyen müfettişler kaşeleri taklit edilen emlakçıların da ifadelerine başvurdu.

Emlakçılar ifadelerinde, kullanılan kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığı gibi Bağlar Belediyesi'ne arsa satışıyla ilgili hiçbir şekilde fiyat taktirine dair teklif vermediklerini belirttiler.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI OLUŞTU

Mülkiye müfettişleri tapu tescil kayıtları, belediyedeki satış dosyaları, dinlenen emlakçılar ve ihbara konu tanık ifadelerine göre, belediyeye ait arazilerin satışıyla ilgili kamunun milyonlarca liralık zarara uğratıldığını belirledi.

Müfettiş raporunda, söz konusu emlakçıların kaşelerinin yaptırılarak kullanılarak yerlerine sahte ıslak imzaların atılarak sahte teklifler üretilerek satışa esas fiyat taktir komisyonu raporu düzenleyerek arsaların gerçek değerinin çok altında gösterilerek satışının yapıldığı bildirildi.

İMARLI ARSALARI SUSUZ TARLA İLE TAKAS ETMİŞLER

Dönümü 9 milyon liralık bir arazinin 4 milyona satıldığı, arsayı neredeyse yarı fiyatına alan üçüncü kişilerin bu fiyatlama üzerinden belediye başkanı ve satışta imzası bulunan ilgili görevlilere maddi menfaat sağladıkları, satışın gerçekleşmesinden sonra da arsaların gerçek değeri üzerinden konut ve ticari imarlı olduğu için bu kez de fahiş rakamlar üzerinden kentteki yap-sat işi yapan müteahhit firmalara satılmak istendiği tespit edildi.

Bazı imarlı değeri yüksek arazilerin ise Diyarbakır’ın Mardin karayolu üzerindeki Çarıklı Köyü sınırlarında yer alan susuz tarla niteliğindeki vasıfsız arazilerle takas yoluyla kamunun zarara uğratıldığı bildirildi.

SATIŞIN İPTALİ İSTENECEK SUÇ DUYURUSU YAPILACAK

Mülkiye Başmüfettişliği'nin hileli satışla ilgili rapor ve soruşturmasını tamamladığı ve önümüzdeki günlerde adli yönden de soruşturma yapılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Hileli satışla ilgili Bağlar Tapu Müdürlüğü'ne de yazı yazılarak satışların kamu zararı oluştuğu ve hileli sahte evraklar düzenlenerek yapıldığı için iptali talep edilecek.

Oluşan kamu zararının ise belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu ile Emlak İstimlâk Müdürlüğü'nde görevli olup satışta imzası bulunan görevlilere rücu edileceği bildirildi.