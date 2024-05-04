İçişleri Bakanlığı: Tasarruf tedbirleri kapsamında koruma araç ve polis sayıları azaltıldı

İçişleri Bakanlığı tasarruf tedbirleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tasarruf tedbirleriyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla;



Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2024

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Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış töreninde ekonomik krize yönelik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılının ikinci yarısında tasarruf ve harcama kontrolünü güçlü şekilde devreye alacaklarını açıklamıştı.

Şimşek, şunları söylemişti:

"Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Harcama kontrolü devreye girecek.

Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. Önümüzdeki seneden itibaren bütçe açığı hiç bir zaman milli gelire oran olarak yüzde 3'ü geçmeyecek."

Şimşek'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarrufa yönelik çalışmalar hakkında “Gereksiz harcamaları olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'da şu ifadelere yer vermişti:

"Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz."