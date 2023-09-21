İçki ve sigara satışında yasak kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte alkol ve tütün ürünleri satışının yasak olduğu yerlerin kapsamı genişletildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yaptı.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerdeki alkol ve tütün satışı yasağı, bu yerlerin "eklentileri, açık alanları ve bahçelerini" de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu yönetmelik, Türkiye'de son bir ayda alkol ve tütün ürünlerine ilişkin hükümler kapsayan ikinci düzenleme oldu.

Birkaç hafta önce İstanbul Valiliği bir genelge ile kentteki park, sahil bandı vb. kamusal alanlardaki alkol kullanımı hakkında kolluk güçlerine yetki vermişti.