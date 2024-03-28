İçme suyu havzası olan Sapanca’ya akaryakıt sızdı

Haber Merkezi

Kocaeli Kartepe’de yol çalışması sırasında delinen boru hattından sızan akaryakıt, milyonların içme suyu olan Sapanca Gölü’ne karıştı. Olay önceki gün akşam yaşandı. NATO boru hattının bir kolu delinince akaryakıt sızıntısı oldu.

Ekipler, boru hattının bir kısmını açarak hasar tespit çalışması yaptı. Bu kapsamda açılan kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Borulardaki basıncın artması sebebiyle sızan akaryakıt Maşukiye Deresi ile Sapanca Gölü’ne karıştı.

Sızıntının gölün tamamına yayılmaması için çalışma başlatıldı. Hüseyin Mercan "Bu su içme suyu havzası. Ciddi anlamda balık ölümleri de gerçekleşebilir" dedi.