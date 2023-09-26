İcra dosyası 22 milyona dayandı

Ekonomi Servisi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra dosyalarındaki artışa dikkat çekerek, icra dairelerinde 21 milyon 805 bin dosya bulunduğunu belirtti. Krizin faturasının yurttaşa kesildiğini belirten Gürer, "8-15 Eylül haftasında kredi kartı borç bakiyesinde ise 3,8 milyar liralık artış oldu. Yıl başından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 31 oranında artarak 1 trilyon 470 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 107,1 oranında artarak 940 milyar liraya yükseldi. Bankalara kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 1 milyon 874 bin kişi artarak 38 milyon 731 bin kişiye yükseldi. Kredi kartı borcu bulunanların sayısı da aynı dönemde 2 milyon 999 bin kişilik artışla 35 milyon 271 bin kişiye çıktı” dedi.

Gürer, icra dairelerinde dosya artışına dikkat çekti. Gürer, “1 Ocak- 22 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 oranında artarak 10 milyon 36 bin oldu. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 805 bin oldu" dedi.