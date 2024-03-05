İdam edilen Reyhan Cebbari'nin hikayesini ele alan film yakında vizyonda

İran’da ödüllü yönetmen Abbas Rafei’nin yönettiği ‘Reyhan’ isimli filmin ön izlemesi Torun Center’da gerçekleşti. İran’da idam edilen Reyhan’ın gerçek hikâyesinden yola çıkarak çekilen film yakında vizyona girecek.

İran’da idam edilen Reyhan Cebbari'nin hayat hikayesinden yola çıkarak çekilen ‘Reyhan’ isimli filmin ön izlemesi Torun Center’da yapıldı.

Roshanak Gerami, Parivash Javadi, Roya Hosseini, Ali Or gibi İran sinemasının yakından tanıdığı yüzlerin yer aldığı film yakında gösterime giriyor.

Ödüllü yönetmen Abbas Rafei’nin yönettiği, kadın mücadelesine dair bir başyapıt niteliğinde olan filmde, Reyhan’ın erkek adaletiyle mücadelesi anlatılıyor.

ERKEK ADALETE KARŞI KADIN MÜCADELESİ ELE ALINIYOR

Film, Reyhan’ın hikâyesinden yola çıkarak Süheyla ve benzer kaderi yaşayan Seher’in zorlu coğrafyada hayatta kalma mücadelesini konu ediyor. Bir yandan İran’ın sosyo- politik atmosferine ışık tutarken bir yandan da kadın mücadelesini temel alıyor. Kişilerin gerçek ismi filmde saygı çerçevesinde kullanılmıyor.

İdama mahkûm olan eşinden sonra çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Süheyla (Reyhan) kayınbiraderinin istismarına uğrar. Karşı koymaya çalışırken, adam ölür ve Süheyla’yı idama götüren süreç başlar.

İDAM KARARI VERİLİR

Kendi ailesinden geriye kalan kız kardeşi Seher ise ablası için mücadele verirken kapıları aşındırır. Ablası için mücadele verdiği sırada taciz ve istismara uğrar. Ablası gibi istismara direnirken savcı hayatını kaybeder.

Reyhan’ın filmdeki ismiyle Süheyla hakkında idam kararı verilir.

26 yaşında Molla rejimi tarafından hayatına son verilen Reyhan’ın annesine bıraktığı mektupta şu tarihe not düşecekti:

“İçime sevgisini ektiğin bu ülke beni hiçbir zaman istemedi. Dünya bizi sevmedi. Ve bir de vasiyeti olacaktı genç kadının… Beni bu ülke toprağına gömme. Siyahlar giymeni istemiyorum. Rüzgâr beni alıp götürsün.”

Pek çok uluslararası yarışmadan ödülle dönen Rafei, sinemadaki kariyerine 1995 yılında İran'da o yılın en çok satan filmlerinden biri haline gelen "Mina'nın Sırrı" adlı filmle başladı.

Abbas Rafei "Rüzgârdaki Kelebek, Değişim Rüzgarı, Şaşkınlık, Artık Yalnız Değilim, Otoban, Oblivion Mevsimi” gibi ses getiren yapımları yönetti.

Anoush Jafarian ve Abbas Rafei yönetimindeki Tandis Film Company, 25 yıldır birçok filme imza atmış, çeşitli festivallere pek çok ödül kazanmış ve 2017 yılında Türkiye'deki çalışmalarına başlamıştır.