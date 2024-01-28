İddia: ABD, İngiltere'ye yeniden nükleer silah yerleştirmeyi planlıyor

ABD'nin, artan Rusya tehdidi nedeniyle İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yeniden nükleer başlık konuşlandırmayı planladığı iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İngiltere'ye yeniden nükleer silah konuşlandırmayı planladığı öne sürüldü.

İddialar, İngiliz The Telegraph gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde yer aldı.

Haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürüldü.

Üste yeni bir tesis için yapılan satın alma sözleşmelerinin ABD'nin İngiltere'ye nükleer başlık yerleştirme planlarını doğruladığına işaret edilen haberde, yerleştirilecek başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olduğu vurgulandı.

Haberde söz konusu Pentagon belgelerinde, üste bulunacak askeri personeli "yüksek değerli varlıklara" yönelik saldırılardan korumak için tasarlanmış balistik kalkanlar da dahil olmak üzere yeni ekipmanların sipariş edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca geçen ağustosta ABD hükümetinin satın alımlara ilişkin internet sitesinde de özel sektör yüklenicilerinden Lakenheath'teki birliklerin silahlı saldırılar, zorla giriş ve balistik saldırılardan korunması için nöbetçi kulübeler istendiği belirtildi.

ABD KUVVETLERİ İÇİN KONUT İNŞAATI BAŞLIYOR

Öte yandan üsteki Amerikan kuvvetlerine yönelik yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacağı ifade ediliyor.

Belgelere göre Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir Pentagon sözcüsü ise ABD'nin müttefik ülkelerde bulunan tesislerini rutin olarak geliştirdiğini, bir yerdeki nükleer silahın varlığını veya yokluğunu doğrulamak gibi bir politikasının da olmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.