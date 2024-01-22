İddia: AKP MKYK Üyesi Kasım Gülpınar istifa etti

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa'dan aday olmak istediği bilinen AKP MKYK üyesi Kasım Gülpınar'ın, mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ün yeniden aday gösterilmesi üzerine istifa ettiği iddia edildi.

Adı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen AKP MKYK Üyesi Kasım Gülpınar’ın partisinden istifa ettiği öne sürüldü.

Gülpınar'ın istifa sebebinin, AKP'nin Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ün yeniden aday göstermesi olduğu belirtiliyor.

Gülpınar’ın istifasını noter aracılığıyla gönderdiği ve Salı günü (yarın) yeni yol haritasıyla ilgili bir açıklama yapacağı öne sürüldü.

Urfa'dan 3 dönem milletvekili olarak seçilen ancak son seçimlerde aday olmayan Kasım Gülpınar, 10 Nisan 2023'te Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmıştı.

Atama yazısında şu ifadeler kullanılmıştı:

“Partimiz politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık hizmet ve fonksiyonunun sağlayacağı katkının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu amaçla tarafımdan belirlenecek ve uzmanlık alanınıza uygun konularda çalışmalar yapmak üzere, Parti Tüzüğümüzün 145'inci maddesi uyarınca Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgi edinmenizi ve gereğini rica eder, yapacağınız çalışmalarda başarılar dilerim."

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969 yılında Siverek, Şanlıurfa'da doğan Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekilidir.

Mehmet Kasım Gülpınar 20 Eylül 1969'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı.