İddia: AKP, seçime bir hafta kala İstanbul'da her türlü girişimde bulunacak

AKP içindeki bazı kurmayların, 2019 yılında seçimi kaybettiren “rant ekibi” olarak niteledikleri “reisçi ekibin” bu seçimlerde de devrede olduğunu ve 31 Mart akşamı da seçimi kaybettirebileceğini söyledikleri öne sürüldü.

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken, AKP kulisleri de İstanbul için hareketlendi.

Bir grup AKP’linin Murat Kurum’un performansından rahatsızlığı konuşulmaya devam ederken, kulislerde partinin seçimini kazanmak için hazırlanmış farklı stratejileri olduğu, gelişmelere göre bunları devreye sokacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, İstanbul’u almak için tüm gücüyle yüklenen AKP’nin seçime bir hafta kala “her türlü girişimde bulunacağı ve farklı stratejiler hazırladığı” ifade ediliyor.

AKP'li bazı kurmaylar, 2019 yılında seçimi “rant ekibi” olarak niteledikleri “reisçi ekibin” kaybettirdiği düşüncesinde.

Aynı ekibin yine devrede olduğunu belirten AKP’liler, “Bu ekibin ‘her türlü işe’ imza atarak 31 Mart akşamı da seçimi kaybettirebileceğini” değerlendiriyor.

Öte yandan son haftanın kritik olduğunu söyleyen AKP’liler, cemaatler, STK’ler ve hemşeri derneklerini yakın takibe aldı. İl örgütü ve genel merkezin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “mutlaka sahada görmek” istediği, Murat Kurum’un ısrarla bunun kendisine zarar vereceği düşüncesinde olduğu ileri sürüldü.

AKP’li kurmayları kaygılandıran bir diğer unsur ise İstanbul’daki Karadenizlilerin, Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yana tavır alacak olması.