İddia: AKP’li belediye başkanı, AKP’li vekile saldırdı

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibinin, Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia edildi.

Elazığ’da AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında arbede çıktığı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, AKP'li Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya saldırdığı öne sürüldü.

Elazığonline’da yer alan iddiaya göre, SKM toplantısına katılan herkes sıra ile söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Söz alan milletvekili Nazırlı “Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını” söyledi.

Bunun üzerine yeniden aday gösterilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sinirlendi ve “Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin” diyerek Nazırlı’ya su şişesi fırlattı.

İddiaya göre başkan Şerifoğulları daha sonra vekil Nazırlı’ya saldırdı. Şerifoğulları’nın ekibinin salona girmesiyle ortalık yeniden karıştı.

Polisin giriş ve çıkışları kapatarak olaya müdahale ettiği ve parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIM

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, söz konusu olay öncesi yaptığı paylaşımda "Şahin Başkan'ı yineyeniden seçtireceğiz" paylaşımı yaptı.

Nazırlı şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Elazığlı hemşehrilerim, Elazığ’ımız her daim AK Parti'mizin kalesi olmuş, her daim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sıra dağlar gibi durmuştur. Elâzığ Belediyesi'ni 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en büyük farkla kazanmak için tüm gücümüzle, tüm gayretimizle çalışacak ve zafere hep birlikte omuz vereceğiz. Terimiz kurumadan, köşe bucak demeden koşturacak, Şahin Başkan'ı yine yeniden seçtireceğiz. Buyrun başlıyoruz!"