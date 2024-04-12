İddia: Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan

MHP lideri Bahçeli'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e “Partinizin başında kalın" dediği iddia edildi.

Yerel seçimlerde partisinin aldığı sonuç üzerine olağanüstü kurultay kararı alan ve kurultayda “aday olmayacağını” açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; Erdoğan’ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürüldü.

Erdoğan’ın Akşener ile yaptığı telefon görüşmesinde, Akşener’e, “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edildi. Akşener’in ise görüşmede, “nezaketinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiği” kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti dışında, siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak Şeker Bayramı’nı kutlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akşener’in kurultayda aday olmayacağının sorulması üzerine, “Ayrılma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” yanıtını vermişti.