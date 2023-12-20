İddia: Ali Yerlikaya, 'Dilan Polat neden gözaltına alınmıyor' diye Adalet Bakanı'nı aradı

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat'a ilişkin yani ayrıntılar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, Polat çiftinin neden gözaltına alınmadığını sormak için Adalet Bakanı Tunç'u aradığı öne sürüldü.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat dosyasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Haklarında 27 Eylül'de soruşturma başlatılan, 4 Ekim'de MASAK rapor hazırlan ve 1 Kasım'da gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat çiftinin gözaltına alınmadığı süreçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefon açtığı iddia edildi.

10Haber'den Hazar Dost'a konuşan kaynaklar, Polat çiftinin gözaltı sürecinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a telefonuyla başladığını anlattı.

Kaynaklara göre uzayan süreç ve çift hakkında gözaltı kararı verilmemesi hakkında İstanbul Emniyet’inden üst düzey müdürler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Yerlikaya durumu öğreneceğini söyleyerek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştu.

Yerlikaya ve Tunç arasındaki görüşmenin ardından Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 20 kişi 1 Kasım’da gözaltına alındı.

MASAK’ın hazırladığı 4 Ekim tarihli ön raporda Polatlar’ın şirketlerinde belirsiz hesap hareketleri tespit edilmiş ve “İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis şüphelerinin bulunması nedeniyle, söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği; ileri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği” belirtilmişti.

YILMAZ TUNÇ 3 KASIM'DA AÇIKLAMA YAPTI



Adalet Bakanı Tunç 3 Kasım’da yaptığı açıklamada “Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı” demişti.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.