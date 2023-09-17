İddia: Ayhan Bora Kaplan’ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontları var

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Kaplan tarafından yargı mensuplarına verilmiş rüşvetin dekontlarının bulunduğu öne sürüldü. Hukukçu Mehmet Saral “Bu bir iddia tam bilmiyoruz. Ama gelen bilgiye göre rüşvetleri de kendi hesabından göndermiş” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’a ilişkin yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Halk TV'ye konuk olan Hukukçu Mehmet Saral, tutuklanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargı mensuplarına verdiği rüşvetin dekontlarının olduğunun öne sürüldüğünü belirtti.

Halk TV’de “Nasıl Olacak?” programına konuk olan Hukukçu Mehmet Saral, Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan Bora Kaplan denilen kişinin yargı ayağı da var. Bu operasyonun devamında yargı ayağına da dokunurlarsa bu demektir ki; böyle bir 'Temiz Eller' hareketi görebiliriz. Şimdi şöyle bir bilgi geldi; polisin elinde yargı ayağına verdiği rüşvetlerle ilgili dekontlar varmış. Bu bir idda tam bilmiyoruz. Ama gelen bilgiye göre rüşvetleri de kendi hesabından göndermiş. Şimdi 800 metrekarelik villada oturan savcılar var. Yargıç etiği dediğimiz bir şey var bir yargıç ne kadar zengin olursa olsun helikopter kiralayıp günlüğü 10 bin lira olan otellere tatile gidemez. O nedenle biraz bekleyelim. Yargı ayağına da dokunurlarsa bence bu yaygınlaşacaktır ve malum mafyatik isimler de devreye girecektir. Hakikaten dekontlar varsa bu iş ciddileşecektir."