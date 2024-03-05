İddia: Bilal Erdoğan'ın arkadaşı TFF'ye başkan yapılacak

Mehmet Büyükekşi’ye yönelik eleştiriler gündemden düşmezken, TFF başkanlığı için kulislerde Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Eröğüt'ün adının geçtiği iddia ediliyor. İddiaya göre, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından Büyükekşi'nin görevi bırakmasıyla TFF başkanlığı koltuğuna Eröğüt oturacak.

Son günlerde yoğun şekilde hem futbol kulüpleri hem de kamuoyu tarafından eleştirilerin yöneltildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevden ayrılacağı ve yerine başka bir ismin getirileceği iddia ediliyor.

Partonlar Dünyası'ndan Necla Dalan imzalı haberde yer alan iddiaya göre, TFF başkanlığı için Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Eröğüt'ün ismi geçiyor. Kulislerde Eröğüt’ün TFF başkanlığı için en kuvvetli aday olduğu konuşuluyor.

İddiaya göre, Mehmet Büyükekşi, Almanya’da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan sonra görevden ayrılacak ve Mustafa Eröğüt TFF’nin yeni başkanı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın dostu olduğu belirtilen Mustafa Eröğüt aynı zamanda, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi...

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar, yayın ihalesi, hakemler hakkındaki şikâyetler gibi birçok konuda eleştirilen TFF'de başkan Büyükekşi'nin ayrılacağı iddiaları güçlenerek artmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süper Kupa maçı günü yaşanan olaylardan sonra Büyükekşi'nin istifasını istediği de iddia edilmişti.

ACIBADEM’İN BAŞKANI MEHMET ALİ AYDINLAR’IN DAMADI

Öte yandan Mustafa Eröğüt, 2011-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı da yapan, Acıbadem Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın damadı.

Eröğüt, 2011 yılında Zeynep Aydınlar ile Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi. Nikahın şahitleri arasında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer aldı. Nikahı da dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.