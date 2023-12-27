İddia: Birden fazla evi olanlara ek vergi geliyor

Hükümetin konut sektörüne ilişkin yeni düzenlenmelere gideceği belirtilirken, birden fazla evi olanlar için de farklı bir yöntem üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İddiaya göre, ikinci ve üçüncü evlerden daha fazla vergi alınacak.

Konut fiyatlarının fahiş rakamlara yükselmesi nedeniyle hükümetin yeni düzenleme getireceği ileri sürülüyor. Birden fazla evi olanlar için vergi düzenlemesinin geleceği iddia edilirken düzenlemenin tapu harçları üzerinde bir düzenlemeyle çözüleceği belirtiliyor.

Söz konusu iddiayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Rahim Ak, ikinci ve üçüncü evi alanların tapu harcının katlanarak artacağını yazdı. Ak, ilk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını vurguladı. Ak'ın aktardığına göre, bu değişim ile birlikte ev fiyatlarındaki artışı dengelemek ve piyasadaki dalgalanmaların azaltılması amaçlanıyor. Evin değerine göre belirlenecek olan bu vergi, özellikle de yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

Ak'ın düzenlemeye ilişkin detayları kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

“İki vergi akla geliyor. Öncelikle emlak vergisi. Belediyelerin aldığı bu vergi her il ve ilçede ayrı ayrı uygulanıyor. Pek merkezi hükümetin işine yarayacak cinsten de değil. Üstelik belediyeler kendi aralarında iletişim halinde değil. Örneğin sizin bir eviniz İstanbul’da bir eviniz de Marmaris’te bulunuyor. Şimdi hangi ev için ilk ev hangi ev için ikinci ev muamelesi yapılacak? Tabii ki belli değil. Belki e-devlet üzerinden bir iletişim sağlanabilir ama bu da ne kadar işlevli olabilir?

Akla gelen diğer vergi Değerli Konut Vergisi. 2019’da getirilen düzenleme ile yüksek değeri olan lüks konutlardan yüksek vergi alınması hesaplanıyordu. Ancak yoğun itiraz üzerine tek evi olanlardan bu verginin alınmaması kararlaştırıldı. İkinci evlerde de beyanname verip vergi ödenmesi şarta bağlandı. Örneğin ikinci evlerden değeri bu yıl 9 milyon 967.000 Türk Lirası’nın üzerinde olanların 2024 yılında değerli konut vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Vergi oranı ise bu tutarda başlayarak binde 3 ile binde 10 arasında değişiyor.

Bu düzenleme ile Değerli Konut Vergisi işlevsiz kalınca geçen yıl Türkiye çapında ancak toplam 40 milyon lira vergi toplanabildi. Tabi konut vergisinin artırılması denilince önce bu vergisinin işlevli hale gelmesi akla geliyor. Ancak yine değeri yüksek bir eve sahip olup geliri düşük olan vatandaşların itirazı yoğun olacaktır. Gerçekten de bazı vatandaşlar babadan kalma miras ve benzeri nedenlerle yüksek değerli bir eve sahip olsalar da gelirleri bu evin yüksek olabilecek vergisini karşılayamıyor olabilir.

Şu anda konut satın alınırken tapu harcı yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 alıcıdan olmak üzere yüzde 4. Edindiğimiz bilgilere göre düşünülen düzenlemede de vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak. İkinci evi almaya çalıştığınızda bu tutar muhtemelen bir kat artacak. Üçüncü, dördüncü belki daha fazla evi almaya çalıştığınızda belki bir kaç kat daha artacak.”