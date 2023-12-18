İddia: Birleşik Arap Emirlikleri İzmir limanına ortak oluyor

Reuters, BAE'nin Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla İzmir limanından hisse almaya hazırlandığını yazdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İzmir limanından hisse almaya hazırlandığını yazdı.

Reuters'ın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan iki kişi, BAE'de hükümet destekli AD Ports Group şirketinin, İzmir limanını işletmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak bir firmaya yatırım yapacağını söyledi.

Anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceği belirtildi.