İddia: Çiftçilere verilen hibeli nohut tohumuna hile karıştırıldı

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’da çiftçilere yüzde 50 hibeli dağıtılan nohut tohumlarına ilişkin ‘hile’ iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe ile dağıtılan nohut tohumları standart dışı ve kalitesiz çıktı.

Duruma çiftçiler tepki gösterdi.

Çorumlu çiftçiler, “Dağıtılan tohumların kalitesi bozuk ve içerisinde farklı cins nohutlar var. Ektiğimiz zaman da karışık nohut çıkacak. Bu nohutu bu haliyle borsaya götürsek almazlar. Biz ekersek çıkan nohutlar da karışık olacak ve elimizde kalacak” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’da çiftçilere yüzde 50 hibeli dağıtılan nohut tohumlarına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

"YANDAŞ FİRMA ZENGİN EDİLİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Mehmet Tahtasız, “Hangi yandaş firmadan aldılar merak ediyorum. Ben de çiftçi çocuğuyum. Verilen tohum standart değil karışık. Çiftçimiz zaten zor durumda. Yüzde 50 hibe veriyorum diye bir firmayı zengin etmenin alemi yok. Bu çiftçiye verilecek bir tohum değil. İktidar hem çiftçimize kalitesiz tohum veriyor hem de bununla şov yapıyor. Çiftçilerimizin verdiği para geri iade edilmelidir” diye konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız

"TOHUMLARIN KONTROLÜ SAĞLANMAMIŞ"

Tahtasız, 2 Nisan 2024 tarihinde AKP’li isimlerin de katıldığı törenle Çorum’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 50 hibeli Ayçiçeği ve Nohut tohumu dağıtımı yapıldığını hatırlattı .