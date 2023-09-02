İddia: Emir Sarıgül, Şişli adaylığını ilan edecek

Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkan adaylığını açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

CHP'deki değişim tartışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül de belediye başkanlığı adaylığı için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alana'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu süreçte adaylık için birden fazla kez görüşme gerçekleştiren Emir Sarıgül, İstanbul Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu CHP liderine de ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Sarıgül’e adaylık için çalışmalarını yapması gerektiğini söyledi. Sarıgül’ün kısa bir süre içerisinde Şişli Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını kamuoyuna duyuracak.

Seçimlerin ardından ilk kent ziyaretlerinden birini Erzincan’a gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Mustafa Sarıgül’ün yanı sıra Emir Sarıgül de eşlik etmişti.

BABASI SARIGÜL DE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül de 1999 yılından 2014 yılına kadar Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, başkanlığı AKP adayı Kadir Topbaş'a kaybetmişti.

Mustafa Sarıgül, 2019 Yerel Seçimlerinde ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı olmuştu. Sarıgül yüzde 28,89 oyla ikinci olurken, seçimi yüzde 48,49 oyla CHP'nin adayı Muammer Keskin kazanmıştı.