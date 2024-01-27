İddia: Emniyet ve Savcılık arasında Hakan Ural krizi

Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği, kararla ilgili Emniyet ve Savcılık arasında bir kriz yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Ural'a ulaşamayan ve bunu da tutanak altına alan polise Savcılık, Ural'ın her gün TV'de program yaptığını anımsattı ve hakaret suçlarında pek rastlanmayan gözaltı kararı verdi. Konu Başsavcılığa intikal edince gözaltı kararı kaldırıldı.

Hakan Ural hakkında gözaltı kararı verildiği ancak bu kararın Emniyet ve Savcılık arasında krize neden olduğu iddia edildi.

Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan oyuncu Hakan Ural hakkında 26 Ekim 2022’de yayınlanan programdaki sözleri nedeniyle hakaret suçlaması ile gözaltı kararı verildi.

Haberturk.com.tr'de yer alan habere göre, gözaltı kararı ile ilgili süreç ise şöyle gelişti; sosyal medyada sokak röportajları yapan Sema Boztemir, bu tarihteki programda Hakan Ural’ın kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Hakan Ural’ı cep telefonundan arayan polisler kendisine ulaşamadığını 10 Kasım 2023’te tutanak altına aldı.

Polis, 26 Aralık 2023’te bu kez Beykoz’daki ikamet adresinde aradığı Hakan Ural’a ulaşamadığını tutanak altına aldı.

SAVCI GÖZALTI İÇİN ADRES VERDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ocak 2024’te Paşabahçe Polis Merkezi’ne bir yazı göndererek Hakan Ural’ın ifadesinin alınmak üzere gözaltına alınmasını istedi ve Ural’ın her gün Kanal D’de program yaptığını ifade ederek bir anlamda Ural’ın nerede olduğunu polise anımsattı.

Bu yazının üzerine polis, dün sabah hakaret suçundan pek alışık olunmadığı biçimde Hakan Ural’ı sabah 05.00’te evinde gözaltına aldı. Habere göre, konunun başsavcılığa da iletilmesi ile birlikte savcı, gözaltı kararını kaldırdı. Emniyet ve savcılık arasındaki krize neden olan gözaltı kararının ardından Ural, ifadesini verdi.

"ELEŞTİRİ SINIRLARI DAHİLİNDE"

Ural ifadesinde “Uzun yıllardır televizyon programlarında sunuculuk yapıyorum, şikayete konu olan tv programının içeriğini şu an hatırlamıyorum, şikayetçiyi de tanımam, programımızda güncel olaylarla ilgili spontane yorumlar yaparız. Yaptığımız her şey eleştiri sınırları dahilindedir ve eleştiriden ibarettir, müştekiyi tanımam, bilmem. Hiçbir şahsi husumetim yoktur” dedi.

"GÖZALTINDA DEĞİLİM"

Hakan Ural, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda da bulundu. Ural, “Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok” dedi.