İddia: Erdoğan'ın ABD'ye gideceği tarih kesinleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak ABD'ye gideceği iddia edildi. Görüşme gerçekleşirse Erdoğan, üç buçuk yıldır ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden ile ilk kez Beyaz Saray'da bir araya gelmiş olacak.

Güncel 26.03.2024 17:09 Giriş: 26.03.2024 17:09

Güncelleme: 26.03.2024 17:45 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos