İddia: Erdoğan'ın ABD'ye gideceği tarih kesinleşti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak ABD'ye gideceği iddia edildi. Görüşme gerçekleşirse Erdoğan, üç buçuk yıldır ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden ile ilk kez Beyaz Saray'da bir araya gelmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk kez ABD Başkanı Joe Biden'in resmi davetlisi olarak 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'a gideceği öne sürüldü.
İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesinin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye giderek görüşmeler gerçekleştirmişti.
3,5 yıldır ABD Başkanı olarak görev yapan Joe Biden, görev süresinin bitmesine 6 ay kala ilk kez Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet ettiği öne sürüldü.