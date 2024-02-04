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İddia: Eyüpspor’dan Muslera’ya teklif gitmiş

Eyüpspor’un 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için sezon sonunda bir transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

Spor
  • 04.02.2024 17:12
  • Giriş: 04.02.2024 17:12
  • Güncelleme: 04.02.2024 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
İddia: Eyüpspor’dan Muslera’ya teklif gitmiş
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Arda Turan’ın teknik direktörü olduğu 1. Lig ekibi Eyüpspor, Muslera'ya transfer teklifi götürecek.

Eflatun sarılı kulüp, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık mukavele önerecek. Haberde Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

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