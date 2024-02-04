İddia: Eyüpspor’dan Muslera’ya teklif gitmiş

Eyüpspor’un 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için sezon sonunda bir transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Arda Turan’ın teknik direktörü olduğu 1. Lig ekibi Eyüpspor, Muslera'ya transfer teklifi götürecek.

Eflatun sarılı kulüp, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık mukavele önerecek. Haberde Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı ifade edildi.