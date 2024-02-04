İddia: Eyüpspor’dan Muslera’ya teklif gitmiş
Eyüpspor’un 13 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera için sezon sonunda bir transfer teklifi yapacağı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Arda Turan’ın teknik direktörü olduğu 1. Lig ekibi Eyüpspor, Muslera'ya transfer teklifi götürecek.
Eflatun sarılı kulüp, tecrübeli kaleciye sezon sonunda 2 yıllık mukavele önerecek. Haberde Eyüpspor'un Fernando Muslera'ya yıllık 2 milyon Euro kazanacağı bir sözleşme sunacağı ifade edildi.
Sıradaki Haber