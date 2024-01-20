İddia: Gaye Erkan seçim öncesi İYİ Parti’ye CV göndermiş ama kabul görmemiş

10haber yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mayıstaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İYİ Parti'ye CV gönderdiğini ancak araştırmalar sonrası parti tarafından kabul edilmediğini yazdı.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, son günlerde ailesi ile ilgili iddialarla gündemden düşmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Haifze Gaye Erkan ile ilgili önemli bir iddiayı bugünkü köşesinden aktardı.

Bugünkü köşe yazısında "Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’la ilgili rahatsızlık giderek büyüyor. Başkan ve ailesiyle ilgili söylentiler giderek artarken, Erkan’ın kimin tarafından görevlendirildiği, hakkında kapsamlı bir araştırma yapılıp yapılmadığı da tartışılıyor" ifadelerine yer veren Sağlam, "Gaye Erkan’ın mayıs seçimlerinin öncesinde İYİ Parti’ye CV gönderdiği ve CV’nin araştırılması sonucu parti tarafından kabul görmediği öğrenildi. Buna ilişkin söylentiler Erkan’ın başkanlığa atanmasından sonra gündeme gelmişti ama o zaman üzerinde fazla durulmamıştı" diye yazdı.

İYİ PARTİLİ YILMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın bir paylaşımına dikkat çeken Sağlam şöyle devam etti:

"İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın atama sonrası attığı tweet dikkat çekmişti. Yılmaz, BDDK Başkanlığı’na Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesini eleştirirken, yerine atanan Gaye Erkan’ı kastederek, şunları söylemiş: 'TCMB atamasının da büyük hayal kırıklığı yaratacağını şimdiden not etmek isterim. Son günlerde yaşanılanlardan görüyoruz ki ülkeyi kendi düşürdükleri çukurdan çıkartacaklarını söyleyenler doğru kadroları belirlememiş, durum tespiti yapmamış ve istikrar programı hazırlamamış.' Bu tweetin hatırlatılması üzerine Bilge Yılmaz’ın bunu neden söylediğini araştırırken, Yılmaz’ın o dönemde çevresine, 'Bu kişinin CV’sini gösterip benim fikrimi sordular. Ben de araştırdım ve gördüklerimi beğenmedim' dediğini duydum. Gaye Erkan Merkez Bankasına Başkan olunca attığı tweeti, bu nedenle attığını söylemiş.

"CHP'YE DE CV GÖNDERDİĞİ SÖYLENİYOR"

Bilge Yılmaz’ın finans profesörü olarak ABD’de akademi ve yatırım bankalarında geniş bir çevresi olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle Gaye Erkan’ın daha önce çalıştığı kurumlardaki tanıdıklarını arayarak bu soruşturmayı yaptığını tahmin ediyorum. Bazı söylentilere göre seçim öncesinde, yurt dışında görev yaptığı bankanın batışından sonra, yeni bir kariyer planlaması adına İYİ Parti yanında CHP’ye de CV gönderdiği söyleniyor ama bunu teyit edemedim."

"GAYE ERKAN 24-25 GÜNDÜR ABD'DE, ŞİMŞEK'İN HABERİ YOK"

Öte yandan, Erkan'ın neredeyse 1 aydır ABD'de olduğunu iddia eden Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in durumdan haberdar olmadığı değerlendirmesi yaptı.

Sağlam, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Gaye Erkan’ın yaptıklarıyla ilgili haberlerin ardından yılbaşından bu yana ABD’de kalmaya devam ettiği haberi de büyük yankı uyandırdı. Bu haber üzerine aslında Gaye Erkan’ın yılbaşından da önce, Noel tatili sırasında ABD’ye gittiği ve hala orada olduğu konuşulmaya başladı. Yani bu söylenti doğruysa, kendisi 18 gün değil yaklaşık 24-25 gündür ABD’de bulunuyor.

İşin asıl tuhaf kısmı ABD’de kaldığının Merkez Bankası’nda hiç kimse tarafından, hatta üst yönetim yani Hükümet düzeyinde de bilinmemesi. Normal olarak Merkez Bankası Başkanı’nın ancak ilgili bakana yapacağı görüşmeler için bilgi verip, bu kadar uzun süre yurt dışında kalacağını biliyoruz. Konuyla ilgili bir yanıt alamadım ama; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Gaye Erkan’ın bu kadar uzun süredir ABD’de olduğundan haberdar olmadığını tahmin ediyorum."