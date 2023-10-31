İddia: Gazze için ateşkes çağrısı yapan İngiliz Milletvekili görevden alındı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Muhafazakar Parti üyesi Paul Bristow, Başbakan Rishi Sunak’a açık mektup göndererek Gazze’de ateşkes çağrısında bulunmasının ardından Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nda parlamentonun özel sekreteri görevinden alındığı ileri sürüldü.

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin Peterborough Milletvekili Paul Bristow'un Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nda parlamentonun özel sekreteri olduğu görevinden alındığı ileri sürüldü.

İddiaya göre görevden alma kararında Bristow'un Başbakan Rishi Sunak’a Perşembe günü Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu mektup etkili oldu.

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti'nin Peterborough Milletvekili Paul Bristow, Başbakan Rishi Sunak’a Perşembe günü Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu bir açık mektup gönderdi.

Bristow’un Gazze’de ateşkes çağrısı sebebiyle Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nda parlamentonun özel sekreteri olduğu görevinden alındığı ileri sürüldü.

İngiltere Devlet Televizyonu BBC’ye görevden alınma ile ilgili olarak konuşan Bristow, Sunak'ın kararını anladığını ifade ederek, “Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Sevdiğim bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık açıkça konuşabiliyorum” dedi. Bristow ayrıca, “Bunu hükümetin maaş bordrosunun bir parçası olmaktansa arka sıralarda daha iyi yapabileceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUMDAN SEÇMENLERİM ETKİLENİYOR

Bristow, açık mektubunda, ateşkes çağrısında bulunarak Gazze’de yaşananların Peterborough seçmenini etkilediğini ve bu çağrının hükümet tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtmişti. Sunak, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Kanada ile birlikte ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu duyurmuştu.