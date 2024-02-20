İddia: Hüsnü Şenlendirici, AKP'den meclis üyesi olacak
Hüsnü Şenlendirici'nin Bergama'da Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi listesinde yer aldığı öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin, Bergama’da AKP’nin meclis üyesi listesinde yer aldığı iddia edildi.
Egedesonsöz'de yer alan habere göre Hüsnü Şenlendirici Bergama’da Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi listesinde yer alacak.
Kınık Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Bergama Adayı Sadık Doğruer’in listesinde yer alması beklenen Şenlendirici'ye birinci sıradan yer verilmesi bekleniyor.
Şenlendirici, birinci sıradan Bergama Belediye Meclis üyesi seçilmesi halinde, doğrudan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.