İddia: İktidar, emekliye yeni bir zam için hazırlık yapıyor

İktidarın SGK ve Bağ-Kur emeklisine yaptığı yüzde 42'lik zam oranı tepkilere neden olurken, Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç emekli zammı için hazırlık yapıldığını öne sürdü. Çetingüleç, "İktidar emeklilerin durumunu düşük maaş alanlara daha yüksek zam yapılacak şekilde iyileştirmek için hazırlık yapıyor" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yüzde 5 ek zam oranına yönelik tepkiler devam ederken, yerel seçim öncesi yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı kulislerin yeni gündeminde.

Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ilave yüzde 5 zamla yüzde 42.6 artışa gidilmesi, kamuoyunda tepki çekti. Aylıklardaki alt sınırın da 7 bin 500 liradan 10 bin TL'ye çekilmesi yetersiz bulundu.

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, yerel seçimler öncesi emekli maaşlarına ek zam yapılabileceğini iddia etti. Zammın ne kadar geç yapılırsa bütçeye yükünün o kadar az olacağına işaret eden Çetingüleç, tarih de verdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaş zammı enflasyon artı yüzde 5 refah payı olarak açıklandı. Kimse memnun değil. Çünkü... Emeklinin maaş artışı yüzde 42.6, ama piyasada yılbaşından bu yana birçok ürüne yüzde 100'e varan zam yapıldı. Bulaşık deterjanı 200 liradan bir anda 400 liranın üstüne çıkar mı? Çıktı.

Asgari ücret ve emekli maaşı artacak diye temizlik malzemelerine, zorunlu gıda maddelerinin tamamına, sebzeye meyveye zam yağdı. Reel olarak emekli zamdan önceki alım gücünü dahi yitirdi.

Peki Cumhurbaşkanının sözünü ettiği 'emekli yılı' böyle mi olacak? Hayır. Ankara'da iktidar milletvekilleri dahil birçok kesim '2024 emekli yılı olacak' sözünün altını dolduracak düzenlemelerin yapılacağına inanıyor. Bu konudaki beklentileri şöyle sıralamak mümkün:

Birincisi; 7500 lira maaş alan ve yüzde 42.6'lık zamdan bile mahrum bırakılan kesime seçimden hemen önce ilave bir zam daha yapılabilir.



İkincisi; emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebilir. Bunun için de seçim öncesi tarih veriliyor. Seyyanen zam için 4 bin ile 8 bin lira arasında rakam telaffuz ediliyor.



Üçüncüsü; intibak yapılabilir. Yani 2000 yılı öncesi emekli olanlarla, 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasındaki fark giderilebilir.

Daha önce 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşları intibak düzenlemesiyle kısmen artırılmıştı. Şimdi aynısı 2000 yılı sonrasında emekli olanlara uygulanabilir.

İKTİDAR HAZIRLIK YAPIYOR

Sendikalar, Emekliler Derneği ve emekliler yapılan zamla büyük bir hayal kırıklığına uğramış durumda. Çünkü... İktidar geçen yıldan beri emeklinin durumu iyileştirilecek, diye vaatlerde bulunuyor. Aylardır çalışma yapılıyor. Sonunda çıkan yüzde 5 refah payı. Şaka gibi... Yüzde 5 ilave zam yapmak için 6 aydır çalışmaya gerek var mı? Yok. O halde. İktidar emeklilerin durumunu düşük maaş alanlara daha yüksek zam yapılacak şekilde iyileştirmek için hazırlık yapıyor.

DÜZENLEME MART AYININ ORTASINA BIRAKILMIŞ OLABİLİR



Çünkü... Emekliler hiçbir dönemde böylesine ağır bir yoksulluğun içine sürüklenmemiş, böylesine insafsız bir fiyat anarşisinin hedefi olmamıştı. Büyük ihtimalle zam yapılacak. Ancak... Zammı ne kadar geç verirseniz, bütçeye yükü o kadar az olur. Ayrıca... 'Zam sevincini' seçime ne kadar yaklaştırırsanız sandıkta karşılığı yüksek olur. Muhtemelen bu gibi hesaplarla emekliye ek gelir yaratacak düzenleme Mart ayının ortasına bırakılmış olabilir."