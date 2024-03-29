İddia: İsrail, Halep Havalimanı'nı vurdu!

İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan havalimanını vurduğu öne sürüldü.

Suriye'ye yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığını iddia etti.

Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'ye ait sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

ŞAM'IN DA HEDEF ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre 28 Mart Perşembe günü yerel saatle 17.50'de de Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilmiş, haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda 2 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail makamları ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.