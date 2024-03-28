İddia: Köylüler oy isteyen AKP'li Osman Gökçek ve belediye başkan adayını kovdu

Ankara’da AKP Milletvekili Osman Gökçek ve Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can'ın oy istedikleri köylüler tarafından kovulduğu iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gökçek, "köylülerin kendi aralarındaki tartıştığını, tartışmayı kendisinin sonlandırdığını" ileri sürdü.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Avdan Köyü'ne iftar yemeğine katılan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AKP'nin 5'inci kez belediye başkanlığına aday gösterdiği Hazım Caner Can, köydeki yurttaşlar tarafından kovuldu.

İddiaya göre, iftar yemeğinin ardından Gökçek'in belediye başkan adayı Can için oy istediği sırada köylüler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine konuşan Gökçek, "Rica ediyorum, sakin olalım, herkes sakin olsun. Bu mübarek günde, başkanım, Caner başkanımızı da alalım... Nerede başkanım?" ifadeleriyle tartışmayı yatıştırmaya çalıştı. Ancak bir köylü "Bu köyde bize ne yaptı?" diyerek Gökçek'e tepki gösterdi. Araya girenler tepkili köylüyü bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

Osman Gökçek ve köylünün sitem ettiği Can’ın kovulduğu öne sürülen görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından alıntılayarak olaya ilişkin konuşan Gökçek ise, şunları kaydetti:

"Köylü kardeşlerimin aralarında çıkan tartışmayı sonlandırdım. Avdan köyü sakinleri kardeşlerimiz bana teşekkür ettiler. Sizin kovma dediğiniz görüntüler sonrası tüm vatandaşlarımızla hatıra fotosu çektirdik. Fotoğrafları bir sonraki twitte paylaşıyorum (Video bizlik birşey yok diye benim sesim çıkmış)"

Köylü kardeşlerimin aralarında çıkan tartışmayı sonlandırdım.

Avdan köyü sakinleri kardeşlerimiz bana teşekkür ettiler.😁

Sizin kovma dediğiniz görüntüler sonrası tüm vatandaşlarımızla hatıra fotosu çektirdik.

Fotoğrafları bir sonraki twitte paylaşıyorum

(Video bizlik birşey yok… https://t.co/dIA2t8ZICl — Osman Gökçek (@OsmanGokcek_) March 27, 2024

Osman Gökçek, halen tartışma sonrasına ait herhangi bir fotoğraf paylaşmadı.