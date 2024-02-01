İddia: Lewis Hamilton, 2025'te Ferrari'ye katılacak

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, 2025 Formula 1 sezonu için Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılacağı iddia edildi.

Formula 1 tarihinin en iyi pilotları arasında gösterilen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre Lewis Hamilton'un, 2025 Formula 1 sezonu için Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye katılacağı öne sürüldü.

Hamilton'ın Mercedes ile olan mevcut sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek ancak bu sezondan sonra takımdan ayrılacak ve Ferrari'de Carlos Sainz'in yerini alacak.

McLaren ile 2007'de F1 kariyerine başlayan ve 2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.