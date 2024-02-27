İddia: Navalni ölmeseydi esir takasında serbest bırakılacaktı

Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Aleksey Navalni’nin öldüğü sırada Rusya ile Almanya arasında bir esir takasının gündemde olduğunu ve Navalni’nin serbest bırakılmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.

Aleksey Navalni’ye yakın isimlerden Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Navalni’nin hayatını kaybetmeden önce Rusya ile Almanya arasında esri takasının gündemde olduğunu iddia etti.

Euronews’te yer alan habere göre Youtube'da bir video paylaşan Pevchikh, Rusya ile Almanya arasında bir esir takasının sağlandığını öne sürdü.

Pevchikh'in iddiasına göre Putin'in Navalni'nin serbest kalmasına "tahammül" edemedi ve pazarlıkların tamamlanmasından bir gün sonra öldürülmesi emrini verdi.

Pevchikh "Navalni önümüzdeki birkaç gün içinde dışarıda olmalıydı çünkü takası konusunda karar alındı. Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki Amerikan vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi" dedi.

Putin Navalni'nin ölümü hakkında henüz yorum yapmazken Kremlin, Rus yetkililerin muhalif liderin annesine oğlunun cenazesi konusunda baskı yaptığı iddialarını "saçma" olarak nitelendirerek Putin'in Navalny'nin naaşıyla ilgili kararlara dahil olmadığını söylemişti.

Navalni'nin cenazesi geçtiğimiz Cumartesi günü Kuzey Kutbu'ndaki Salekhard kentinde annesine teslim edildi.

Cenaze töreni ile ilgili düzenlemeler henüz açıklanmadı.