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İddia: Özgür Çelik adına sahte mesajlarla Kılıçdaroğlu'na oy isteniyor

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için delegelerin cep telefonlarına sahte mesajlar atıldığı iddia edildi.

Güncel
  • 05.11.2023 00:15
  • Giriş: 05.11.2023 00:15
  • Güncelleme: 05.11.2023 00:33
İddia: Özgür Çelik adına sahte mesajlarla Kılıçdaroğlu'na oy isteniyor

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’lilere, CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik adına sahte mesajlar atılarak Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istendiğini öne sürdü.

İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP kurultayında ikinci tur öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi için delegelerin cep telefonlarına sahte mesajlar atılıyor" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Özgür Çelik ise, sahte mesajla ilgili bir açıklamada bulunarak, ":Değişim irademizin sonuna kadar arkasındayız. Adıma atılan mesaj sahtedir. Genel başkan adayımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasındayız" dedi.

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